Газизов мощно высказался о проигрыше "Уфы" в матче с "Динамо"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что думает о проигрыше команды с "Динамо" (1:2). Об этом сообщает Sport24.
"Абсолютно не довольны игрой. Считаю, что играли не очень хорошо и результат по делу. Есть вещи, на которые надо сделать акценты, и есть время, чтобы ситуацию исправить. 10-го числа должны реабилитироваться перед болельщиками в матче с "Зенитом".
С понедельника с 12 часов будем ждать в кассах всех, кто хочет сдать билет на игру с "Динамо". Как и обещали, вернем деньги за билет и отдадим такой же билет на матч с "Ахматом", - сказал Газизов.
"Уфа" располагается на 15 месте турнирной таблицы, имея в активе 16 баллов.
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|Рубин
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|Ростов
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|Арсенал Тула
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|Ахмат
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|Урал
|18
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|Оренбург
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