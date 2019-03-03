Газизов мощно высказался о проигрыше "Уфы" в матче с "Динамо"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что думает о проигрыше команды с "Динамо" (1:2). Об этом сообщает Sport24.

"Абсолютно не довольны игрой. Считаю, что играли не очень хорошо и результат по делу. Есть вещи, на которые надо сделать акценты, и есть время, чтобы ситуацию исправить. 10-го числа должны реабилитироваться перед болельщиками в матче с "Зенитом".

С понедельника с 12 часов будем ждать в кассах всех, кто хочет сдать билет на игру с "Динамо". Как и обещали, вернем деньги за билет и отдадим такой же билет на матч с "Ахматом", - сказал Газизов.

"Уфа" располагается на 15 месте турнирной таблицы, имея в активе 16 баллов.

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