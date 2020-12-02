Газизов может перейти из "Спартака" в "Локомотив"

"Локомотив" проявляет интерес к генеральному директору "Спартака" Шамилю Газизову, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, представители "железнодорожников" уже обсуждали с Газизовым возможность сотрудничества. Если стороны договорятся, то Газизов заменит в "Локомотиве" нынешнего генерального директора Василия Кикнадзе.

Ранее сообщалось, что Газизов в ближайшее время может покинуть "Спартак". По некоторым данным, владелец "красно-белых" Леонид Федун уже договорился с Газизовым об условиях расторжения контракта.

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