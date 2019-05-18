Газизов: "Настроение не очень хорошее. У "Уфы" очень большой эмоциональный спад"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сказал, что у команды перед стыковыми матчами на сохранение места в РПЛ настроение не очень хорошее.

Ранее команда проиграла "Оренбургу" в матче 29-го тура РПЛ со счетом 0:2.

"Рассчитывали ли мы избежать стыков? Честно говоря, мы об этом не думали. Была задача - выиграть игру. Сегодня мы сыграли не убедительно. Мне показалось, что надо что-то налаживать.

Настроение не очень хорошее. У нас очень большой эмоциональный спад. Надо постараться, что-то сделать и выйти на другой эмоциональный уровень", - сказал Газизиов.

"Уфа" отстаёт от 12-го места, на котором сейчас располагается "Динамо", на пять очков. Эта позиция дает право задержаться в высшем дивизионе.

В первом раунде плей-офф за право играть в Премьер-Лиге в следующем сезоне подопечные Евсеева могут встретится с "Томью", "Нижним Новгородом", "Шинником", "Чертаново" и "СКА-Хабаровском".

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