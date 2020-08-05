Газизов назвал четырёх игроков, которые покинут "Спартак"

Теги спартак москвашамиль газизовалександр ломовицкийартём тимофеевгеорги мелкадзеаяз гулиев

Газизов назвал четырёх игроков, которые покинут "Спартак"

Стало известно, с какими футболистами московский "Спартак" планирует расстаться этим летом.

"С тренерский штабом приняли решение по Ломовицкому, Тимофееву, Мелкадзе, Гулиеву - это игроки, которые будут не в "Спартаке". Они будут либо проданы, либо уйдут в аренду", - сказал генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов.

Напомним, что Ломовицкий, Тимофеев и Мелкадзе минувший сезон провели в аренде в тульском "Арсенале", "Крыльях Советов" и "Тамбове" соответственно.

Что касается Гулиева, то у него в мае произошёл конфликт с главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско, после чего его сослали в дубль "красно-белых".

Не пропустите: Газизов: "Спартак" в этом году будет бороться за титул". | http://soccernews.ru
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