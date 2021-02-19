Газизов назвал причину своей неудачи в "Спартаке"

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов порассуждал о том, почему у него не получилось добиться успеха в столичном клубе.

"Наконец-то я был на первом месте, это самое было важное. Я поэтому и шёл в "Спартак" - быть ближе к титулам, завоевать титул. Но до конца у меня не получилось, по ряду причин. Наверное, мозгов у меня не хватило, давайте так будем считать. Я же говорю, я шёл за титулом, у меня это не получилось, поэтому, значит, могу сказать, что у меня не хватило мозгов. Ушёл, когда были на первом месте. Ну не выдержал, значит. Могу гордо сказать, я считаю, если менеджер не принимает решения, не несёт ответственности - он не в футболе, он там просто существует.

Я живу футболом. Я считаю, если футбольный менеджер принимает решения, он должен за это нести ответственность - за результат, за деньги, за определённые процессы. А когда это коллективные решения - это не по мне. Когда почувствовал, что что-то не так? Когда мы вышли на первое место. Мне кажется, это такой момент, когда все видят, как это просто, и начинаются различные процессы", - рассказал функционер.

Напомним, что Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. После его ухода "красно-белые" потерпели два поражения подряд и опустились на третье место в турнирной таблице РПЛ.

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