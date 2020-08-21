Газизов не исключил уход Кокорина из "Спартака" в европейский клуб

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов отреагировал на слухи о возможном переходе форварда "красно-белых" Александра Кокорина в "Рому".

"Слухи не хотел бы комментировать. Готовы ли мы отпустить его в Европу? Если он захочет, то почему нет? У нас с ним по трансферу в Европу были определённые договорённости", - сказал Газизов.

Напомним, что Кокорин только в начале месяца стал игроком "Спартака", заключив с клубом контракт по схеме "3+1".

Из-за травмы икроножной мышцы 29-летний нападающий до сих пор не дебютировал за "народную команду".

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