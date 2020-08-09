Газизов: "Не сказать, что спортивный директор нам нужен. Пока я тяну"

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Газизов: "Не сказать, что спортивный директор нам нужен. Пока я тяну"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, что клуб ищет спортивного директора.

Ранее специалист заявил, что в команде появятся два спортивных директора, один из которых будет отвечать за молодежную команду, а второй - за основную.

"Подождите еще. Времени совсем мало. Пока я справляюсь. Нагрузка приличная все-таки. Если будет помощник, я не откажусь.

Мы работаем в этом направлении. Не сказать, что вот нам нужен спортивный директор, нет. Пока я тяну. Все узнаете", - рассказал специалист в интервью ютуб-каналу "Футбольный Биги".

Напомним, что Газизов занял свой пост в июле этого года. В минувшем сезоне РПЛ "Спартак" занял седьмое место.

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