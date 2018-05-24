Газизов: "Нет никаких оснований утверждать, что Семак готов разорвать контракт с "Уфой"

Теги сергей семакуфазенит санкт-петербург

Газизов: "Нет никаких оснований утверждать, что Семак готов разорвать контракт с "Уфой"Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о возможном уходе главного тренера своей команды Сергея Семака в питерский "Зенит".

"Семак в "Зените"? Я не знаю, почему так все взбудоражились. Сергей Богданович является главным тренером "Уфы". И пока нет никаких оснований говорить о том, что он хотел бы разорвать контракт. Поэтому мне трудно комментировать", - цитирует гендира "горожан" Спорт день за днем.

Напомним, "Зенит" уже определился с новым наставником. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов