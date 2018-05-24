Газизов: "Нет никаких оснований утверждать, что Семак готов разорвать контракт с "Уфой"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о возможном уходе главного тренера своей команды Сергея Семака в питерский "Зенит".

"Семак в "Зените"? Я не знаю, почему так все взбудоражились. Сергей Богданович является главным тренером "Уфы". И пока нет никаких оснований говорить о том, что он хотел бы разорвать контракт. Поэтому мне трудно комментировать", - цитирует гендира "горожан" Спорт день за днем.

Напомним, "Зенит" уже определился с новым наставником. | soccernews.ru