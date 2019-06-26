Газизов - о новом лимите: "Это хорошо для российского футбола и наших игроков"

Сегодня, 26 июня, РФС изменил формат лимита на легионеров в РПЛ на "8+17". В связи с этим генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался об этом нововведении. Об этом сообщает "Чемпионат".



Отметим, что новый формат начнет действовать с сезона-2020/21.

"К новому лимиту отношусь положительно, это движение вперёд. Получится конкуренция между россиянами и легионерами. Лимит на поле - очень тяжёлый для тренеров. А при лимите в заявке будут играть сильнейшие. Это хорошо для российского футбола и наших футболистов.



Для больших клубов, которые будут выступать в Европе, это сложновато. Но для всех остальных проще и удобнее. Мы и другие команды просто пересмотрим взгляд на это. Легионеры должны быть соответствующего качества", - сказал Газизов.

Напомним, на данный момент в чемпионате России действует лимит "6+5".

А еще: Представлен официальный мяч РПЛ на сезон-2019/20 | http://soccernews.ru