Газизов - о споре с Федуном: "Я обычный парень из Уфы, которого просто так не сломать"
Фото твиттер "Уфы"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов дал понять, что не боится владельца "Спартака" Леонида Федуна.
"Когда Леонид Арнольдович перестал выполнять свои обязательства, то стало ясно, что дальше будет непросто. Для меня, по крайней мере. И что это затянется надолго. Я себе отдаю отчёт, с кем я связался, что это за уровень людей, какие у них возможности. Это человек очень большого уровня, а я обычный парень, каких вокруг тысячи. Просто я не сдаюсь после того, как меня обманули.
Призывы представителя "Спартака" к диалогу с клубом? К диалогу какому? Вы хотите, чтобы я просто отошёл, мол, откажись от всего, что мы тебе ранее пообещали, ведь мы крутые? Ну ладно, хорошо, вы крутые, а я обычный парень из Уфы, которого просто так не сломать", - сказал Газизов.
Менеджер работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас стороны судятся, чтобы определить размер неустойки за увольнение.
Сообщалось, что Федун обещал бывшему гендиректору 10 процентов акций "красно-белых" в случае увольнения.
Не пропустите: Газизов объяснил, почему Федун согласился передать ему акции "Спартака". | http://soccernews.ru
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