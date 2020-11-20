Газизов - о своем будущем в "Спартаке": "Чемодан всегда собран"
Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов высказался по поводу своего будущего в московском клубе.
"Рано или поздно я уйду из "Спартака", это произойдёт в любом случае. Я футбольный человек, яркий показательный менеджер. У меня контракт с клубом, чемодан всегда собран - в этом я не отличаюсь от тренера. Я не тот, кто пришёл в "Спартак" и думает, что он здесь навсегда", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Напомним, в июле 2020 года Газизов стал гендиректором "красно-белых". Ранее он занимал аналогичную должность в "Уфе".
После 14 туров чемпионата России "Спартак" набрал 28 очков и расположился на 3 месте в турнирной таблице.
Не пропустите: Газизов рассказал, как с его приходом изменилась трансферная политика "Спартака"| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 19 ноября
-
Музыкант Галлахер высказался о новом контракте Гвардиолы с "Манчестер Сити"
-
Гаджи Гаджиев оценил игру Заболотного в сборной России
-
Урунов признался, что не знает свою зарплату в "Спартаке"
-
Газизов - о своем будущем в "Спартаке": "Чемодан всегда собран"
-
"Саутгемптон" продлил контракт с Ромеу
-
Metaratings: Сафонов сдал отрицательный тест на коронавирус
-
Джеррард может возглавить "Лидс"
-
Газизов не исключил продажу Урунова зимой
-
Мюллер ярко высказался о наставнике "Баварии" Флике
-
1
Рамос не поможет "Реалу" в матче ЛЧ с "Интером"
-
Кокорин рассказал, почему не перешел в "Рому"
-
1
Иммобиле приступил к тренировкам с "Лацио"
-
The Athletic: Луиз ударил Себальоса на тренировке "Арсенала"
-
Газизов рассказал об интересе "Ромы" к Александру Кокорину
-
Нападающий "Милана" Рафаэл Леау выбыл на две недели
-
Манчини прокомментировал выступления сборной Италии
-
Губерниев: "России в матче с Сербией нужен был капитан с яйцами, а мы убедились, что у Дзюбы они есть"
-
Урунов высказался о своем фото с пакетами Gucci и Louis Vuitton
-
Газизов высказался о возможном уходе Тедеско