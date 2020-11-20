Газизов - о своем будущем в "Спартаке": "Чемодан всегда собран"

Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов высказался по поводу своего будущего в московском клубе.



"Рано или поздно я уйду из "Спартака", это произойдёт в любом случае. Я футбольный человек, яркий показательный менеджер. У меня контракт с клубом, чемодан всегда собран - в этом я не отличаюсь от тренера. Я не тот, кто пришёл в "Спартак" и думает, что он здесь навсегда", - цитирует Газизова "Чемпионат".

Напомним, в июле 2020 года Газизов стал гендиректором "красно-белых". Ранее он занимал аналогичную должность в "Уфе".

После 14 туров чемпионата России "Спартак" набрал 28 очков и расположился на 3 месте в турнирной таблице.

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