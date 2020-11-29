Газизов о своем будущем в "Спартаке": "No comment. Почему? Мне так сказали"
Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов после победного матча команды с "Ротором" (2:0) высказался о своем будущем.
Ранее сообщалось, что функционер покинет команду в январе.
"Всех поздравляю с победой. Мое будущее? No comment. Почему? Мне так сказали", - цитирует Газизова "СЭ".
Газизов стал частью "Спартака" летом 2020 года, сменив на посту Томаса Цорна.
"Спартак" с 32 очками догнал лидирующих в РПЛ "Зенит" и ЦСКА.
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