Газизов о том, что супруга Федуна управляет "Спартаком": "Искренне не знаю, о чем речь"

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Газизов о том, что супруга Федуна управляет "Спартаком": "Искренне не знаю, о чем речь"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, что думает об информации о том, что жена владельца "красно-белых" Леонида Федуна Зарема Салихова управляет клубом.

Ранее журналист Вячеслав Короткин заявил, что супруга функционера принимает участие в формировании политики "Спартака".

"Вы знаете, я не понимаю, о чем разговор. Можно говорить хоть что, но я искренне не знаю, о чем речь", - заявил Газизов.

Напомним, что в завершившемся сезоне РПЛ "Спартак" занял седьмое место.

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