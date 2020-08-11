Газизов - об объяснениях Казарцева и Еськова: "Они только больше меня запутали"

Теги спартак москвафк сочишамиль газизов

Газизов - об объяснениях Казарцева и Еськова: "Они только больше меня запутали"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, что думает о высказываниях судей Василия Казарцева и Алексея Еськова, которые обслуживали матч "красно-белых" с "Сочи" (2:2) в 1-м туре РПЛ.

"Мы увидели вчера, как это все происходит. Мои ощущения, что происходит это не на очень хорошем уровне. Честно говоря, они только больше меня запутали", - цитирует Газизова "Чемпионат".

Ранее Казарцев заявил, что не получал письмо с вызовом на встречу с детектором лжи.

Не пропустите: Арустамян: "Казарцев и Еськов пройдут тест на полиграфе"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Глушаков может продолжить карьеру в "Химках"

Глушаков может продолжить карьеру в "Химках"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов