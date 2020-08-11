Газизов - об объяснениях Казарцева и Еськова: "Они только больше меня запутали"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, что думает о высказываниях судей Василия Казарцева и Алексея Еськова, которые обслуживали матч "красно-белых" с "Сочи" (2:2) в 1-м туре РПЛ.

"Мы увидели вчера, как это все происходит. Мои ощущения, что происходит это не на очень хорошем уровне. Честно говоря, они только больше меня запутали", - цитирует Газизова "Чемпионат".

Ранее Казарцев заявил, что не получал письмо с вызовом на встречу с детектором лжи.

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