Газизов обвинил в клевете владельца "Спартака" Федуна
Фото твиттер "Уфы"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичный пост в московском "Спартаке", выступил с обвинениями в адрес владельца "красно-белых" Леонида Федуна.
Ранее бизнесмен усомнился в законности агентских комиссий за трансферы нападающего Александра Кокорина и полузащитника Остона Урунова.
"Слова Леонида Арнольдовича про агентские комиссии за Кокорина и Урунова – это клевета. Его вводят в заблуждение, он прекрасно знает, что никаких комиссий за этих двух игроков не было. Это всё ерунда и враньё. Агентская комиссия была только за Мозеса, утверждённая. Но это он почему-то не упомянул", - сказал Газизов.
Менеджер работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас стороны судятся, чтобы определить размер неустойки за увольнение.
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