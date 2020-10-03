Газизов объяснил отсутствие Кокорина в матче с "Зенитом"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов поделился информацией о травме нападающего Александра Кокорина.

"У Кокорина небольшая травма, однако он мог играть, сделать определенные процедуры и выйти на поле. Однако тренерский и медицинский штаб решили не рисковать здоровьем игрока.

Судьба турнира не решалась в этом матче, поэтому,, думаю, что приняли верное решение. Мы все болеем за Сашу и хотим, чтобы он вышел и приносил победы "Спартаку", - заявил Газизов.

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