Газизов объяснил, почему Федун согласился передать ему акции "Спартака"

Фото твиттер "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, при каких обстоятельствах ему были предложены акции "Спартака".

"Как вышло, что владелец самого популярного в стране клуба согласился передать мне акции? А я бы не пошёл иначе. За несколько лет там столько генеральных директоров менялось. Меня звали на определённые условия, я с ними не соглашался. Тогда условия поменяли. Я сказал, что меня устраивает работать в качестве партнёра, а не просто по найму. В этом вся история", - заявил менеджер.

Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас стороны судятся, чтобы определить размер неустойки за увольнение.

Сообщалось, что Федун обещал бывшему гендиректору 10 процентов акций "красно-белых" в случае увольнения.

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