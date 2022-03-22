Газизов объяснил, почему продолжает судиться со "Спартаком"

Фото твиттер "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о своих мотивах участвовать в судебном процессе против московского "Спартака".

"Суды будут продолжаться. Это не быстрая история. У меня желание одно: добиться правды. Я не хочу, чтобы всё казалось так, что кто-то сказал "пошёл вон", и я, поджав хвост или уши, убежал. Я этого не хочу - самое главное.

Прогнозы? Конечно, у меня их нет. Мы находимся в правовом поле, оно единое. Есть возможности, как можно действовать. Я действую так. То же самое делает Леонид Арнольдович Федун. Вот и всё", - заявил функционер.

Напомним, что Газизов занимал пост гендиректора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. Впоследствии менеджер вернулся в "Уфу".

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