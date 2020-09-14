Газизов объяснил, почему "Спартак" направил письмо в РФС по работе судьи Карасева

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Газизов объяснил, почему "Спартак" направил письмо в РФС по работе судьи Карасева

Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, почему клуб решил направить письмо в РФС по работе судьи Сергея Карасева в матче 7-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:3).

"На какие эпизоды мы направили письмо? Без подробностей. Мы просто попросили разъяснить по серьезным моментам вот и все. Это обычная практика, здесь ничего такого нет. Сразу говорю, что мы не жалуемся, это не жалоба - это просьба дать разъяснение", - цитирует Газизова Sport24.

"Спартак" с 14 очками остался на второй позиции в турнирной таблице РПЛ.

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