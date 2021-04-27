Газизов объяснил своё решение судиться со "Спартаком"

Фото: инстаграм "Уфы"

Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, почему ему придется участвовать в судебном разбирательстве с московским клубом.

"Денег должен остался не "Спартак". Все договорённости были с Леонидом Арнольдовичем Федуном. У нас подписаны документы, и только с ним я решал вопрос о своём уходе. Больше никого я не видел, мне и не нужно было - владелец есть. У меня с ним были определённые договорённости, мало того - они есть на бумаге.

"Спартак" мне ничего не должен. Меня вызывают в суд и говорят, что есть какие-то проблемы. Я набрал первому лицу, не получил ни ответа, ни привета. Значит будем решать через суд", - заявил Газизов.

Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года, а в марте вернулся на пост гендиректора "Уфы".

Ранее сообщалось, что "красно-белые" должны функционеру 300 миллионов рублей, при этом 100 миллионов уже были выплачены.

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