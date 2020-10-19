Газизов оценил дебют Мозеса в составе "Спартака"

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал первый матч в составе "красно-белых" в исполнении Виктора Мозеса.

Нигериец дебютировал за новую команду, выйдя на замену во втором тайме субботней игры с "Химками" (3:2).

"Вы знаете, пока Мозес не вышел, счёт был 0:1 в пользу "Химок". Мне кажется, с его выходом команда добавила. При этом Виктор пока ещё даже ни разу не проводил тренировку с командой, и в такую игру сложно входить, но видно, что он мастер и помощник для нас. Теперь всё зависит от нас и от него, как мы вместе будем действовать", – сказал Газизов.

Напомним, что "Спартак" арендовал 29-летнего Мозеса у "Челси" до конца сезона с опцией выкупа.

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