Газизов оценил дебют Мозеса в составе "Спартака"
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал первый матч в составе "красно-белых" в исполнении Виктора Мозеса.
Нигериец дебютировал за новую команду, выйдя на замену во втором тайме субботней игры с "Химками" (3:2).
"Вы знаете, пока Мозес не вышел, счёт был 0:1 в пользу "Химок". Мне кажется, с его выходом команда добавила. При этом Виктор пока ещё даже ни разу не проводил тренировку с командой, и в такую игру сложно входить, но видно, что он мастер и помощник для нас. Теперь всё зависит от нас и от него, как мы вместе будем действовать", – сказал Газизов.
Напомним, что "Спартак" арендовал 29-летнего Мозеса у "Челси" до конца сезона с опцией выкупа.
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