Газизов оценил качество футбола игроков "Спартака"

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Газизов оценил качество футбола игроков "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказался о матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).

Несмотря на поражение, "красно-белые" остались на 2 строчке в турнирной таблице.

"Дерби получилось. Матч был интересным и захватывающим. Эмоции не самые хорошие, потому что мы проиграли. Я зашел в раздевалку и сказал: "Ребята, эта игра сделает нас чемпионами. Если мы пройдем, то будем двигаться вперед".

Я вижу изменения. Возможно, они не такие мощные, но есть сдвиги в игре, и в отношении, и в других аспектах. Попрошу болельщиков потерпеть. Сейчас сложный момент, команда заслуживает того, чтобы ее хвалили. Ребята хотели победить, но не получилось", - цитирует Газизова Sport24.

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Рубином" (20 сентября).

А еще: Фанаты ЦСКА показали баннеры с цитатами Кокорина и Газизова о "Спартаке" | http://soccernews.ru
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