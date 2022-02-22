Газизов оценил шансы Кокорина перейти в "Уфу"

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Газизов оценил шансы Кокорина перейти в "Уфу"

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что у башкирского клуба нет шансов подписать российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина в зимнее трансферное окно.

"Кокорин в "Уфе" сейчас – это нереально. Если разорвeт контракт с "Фиорентиной"? Скажу так – я бы очень хотел видеть его у нас", – приводит слова Газизова "Чемпионат".

В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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