Газизов оценил вероятность возвращения Гончаренко в "Уфу"

Фото: твиттер "Матч ТВ"/Автор неизвестен

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился мнением о возможном возвращении Виктора Гончаренко на пост главного тренера уфимского клуба.

"Виктор Михайлович – топовый специалист. Хотел бы я, чтобы он вернулся в "Уфу"? Дело в том, что моего желания для этого мало", – приводит слова Газизова Metaratings.

Напомним, что несколько дней назад 43-летний Гончаренко покинул ЦСКА и теперь является свободным агентом. В "Уфе" белорусский специалист работал на протяжении нескольких месяцев в 2016 году.

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