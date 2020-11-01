Газизов оценил выступления российских клубов в еврокубках
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказался об игре российских клубов в еврокубках.
"Я не буду рассказывать, кто как играет, скажу только то, что российские клубы на данный момент играют неудовлетворительно. Мне бы хотелось, чтобы было намного лучше.
Где-то не хватило удачи, однако я верю в российские клубы и надеюсь, что мы начнем набирать очки в в таблице коэффициентов УЕФА. По мне, было бы лучше нам играть в еврокубках и иметь те эмоции. Чем больше футбола, тем интереснее командам и их фанатам", - заявил Газизов.
После 13 туров "Спартак" лидирует в РПЛ, имея в активе 27 очков.
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