Газизов огласил свои цели на работе в "Спартаке"

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Газизов огласил свои цели на работе в "Спартаке"

Новый генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов назвал задачи, которые будут стоять перед клубом и командой в ближайшем будущем.

"Приглашение в "Спартак" - огромный вызов и мощнейшая мотивация показать результат. Мои главные цели - титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия", - сказал функционер.

Напомним, что Газизов пришёл в "Спартак" из "Уфы", сменив на посту гендиректора Томаса Цорна.

Бестрофейная серия "красно-белых" длится с 2017 года, когда команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.

Не пропустите: Газизов рассказал, что нужно "Спартаку" для борьбы за чемпионство. | http://soccernews.ru
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