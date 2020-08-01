Газизов опроверг, что причастен к увольнению Юрана из "Химок"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказался по поводу слухов о том, что он причастен к увольнению Сергея Юрана из "Химок".

Ранее тренер заявил, что его уволили из "Химок" по указанию Газизова.

"Мне кажется, что это какой-то бред, даже несерьезно говорить об этом.

Мое влияние не может возрасти, а влияние "Спартака" - да, он может и должен стать сильнее", - заявил Газизов.

Напомним, об отставке специалиста стало известно сегодня, 1 августа. Под руководством Юрана "Химки" вышли в РПЛ и добрались до финала Кубка России, где уступили "Зениту" (0:1).

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