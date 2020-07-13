Газизов опроверг новость о том, что он общался с Бердыевым после матча "Спартака" с "Сочи"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что не встречался с экс-главным тренером "Рубина" Курбаном Бердыевым после матча с "Сочи" (0:1).

"Встреча с Бердыевым в Сочи? Это не соответствует действительности. Я не встречался. По крайней мере, в этот раз в Сочи я с ним не встречался", - цитирует Газизова Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что Газизов общался с Бердыевым о должности главного тренера "Спартака".

"Спартак" занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ.

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