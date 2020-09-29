Газизов опроверг слухи о возвращении Ломовицкого в "Спартак"

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Газизов опроверг слухи о возвращении Ломовицкого в "Спартак"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что московский клуб хочет вернуть из аренды в "Химках" хавбека Александра Ломовицкого.

"Возвращение Ломовицкого? Саша сейчас игрок "Химок". Что мы теперь, после каждого гола будем возвращать игроков? Это неправда", - цитирует Газизова Sport24.

22-летний футболист перешел в "Химки" в августе этого года. В составе подмосковного клуба он провел 8 матчей и забил 2 гола.

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