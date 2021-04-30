Газизов отказался комментировать информацию о своей зарплате в "Спартаке"

Фото: инстаграм "Уфы"

Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов ушёл от ответа на вопрос о правдивости информации касательно его зарплаты в московском клубе.

По информации телеграм-канала Black Mirror, функционер зарабатывал 7 миллионов 660 тысяч 920 рублей в месяц.

"Обратитесь в BlackMirror. Они же всё знают. Они сливают, пусть они и ответят", - сказал Газизов.

Напомним, что менеджер работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года.

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