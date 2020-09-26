Газизов отказался комментировать возможный переход Хюсая в "Спартак"

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов не подтвердил, но и не опроверг желание клуба купить правого защитника "Наполи"Эльсеида Хюсая.

"Я не буду рекламировать игроков других команд. Про своих могу говорить. Что вы от меня хотите?" - сказал Газизов.

Ранее сообщалось, что "Спартак" предложил за албанца 7 миллионов евро, но "Наполи" требует 10 миллионов.

26-летний Хюсай выступает за неаполитанцев с 2015 года, сыграл 195 матчей, забил 1 гол и сделал 7 ассистов. Его контракт с клубом истекает следующим летом. Рыночная стоимость игрока - 14 миллионов евро.

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