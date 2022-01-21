Газизов отреагировал на информацию о его желании вернуться в "Спартак"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов объяснил, зачем подал иск, который в числе прочего предполагает его возвращение в московский "Спартак".

"Судиться со мной начал "Спартак", поэтому мои юристы тоже начали работать - я их полностью поддерживаю. Восстановление в должности? Всё будет решаться в суде", - сказал Газизов.

Менеджер работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Впоследствии он вернулся в "Уфу".

Сообщалось, что владелец столичного клуба Леонид Федун обещал бывшему гендиректору 10 процентов акций "красно-белых" в случае увольнения.

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