Газизов отреагировал на информацию о премии Кокорина в "Спартаке" за дисциплинированное поведение
Фото твиттер "Уфы"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отрицает, что нападающему "Фиорентины" Александру Кокорину в период выступлений за "Спартак" ежемесячно платили 22 миллиона рублей за дисциплинированное поведение.
"Полная ерунда", - прокомментировал появившуюся новость Газизов.
Кокорин выступал за "Спартак" с августа 2020 по январь 2021 года, сыграл 8 матчей и забил 2 гола (оба - с пенальти).
"Красно-белые" подписывали скандального форварда в качестве свободного агента, когда гендиректором в столичном клубе был как раз Газизов.
Не пропустите: Экс-тренер "Фиорентины" высказался о работе с Кокориным. | http://soccernews.ru
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