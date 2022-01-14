Газизов отреагировал на информацию о премии Кокорина в "Спартаке" за дисциплинированное поведение

Фото твиттер "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отрицает, что нападающему "Фиорентины" Александру Кокорину в период выступлений за "Спартак" ежемесячно платили 22 миллиона рублей за дисциплинированное поведение.

"Полная ерунда", - прокомментировал появившуюся новость Газизов.

Кокорин выступал за "Спартак" с августа 2020 по январь 2021 года, сыграл 8 матчей и забил 2 гола (оба - с пенальти).

"Красно-белые" подписывали скандального форварда в качестве свободного агента, когда гендиректором в столичном клубе был как раз Газизов.

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