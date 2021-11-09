Газизов отреагировал на информацию о возможном переходе Агаларова в "Динамо"

Фото: инстаграм Гамида Агаларова/Автор неизвестен

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов опроверг информации о предстоящем переходе нападающего Гамида Агаларова в московское "Динамо".

"Динамо" к нам не обращалось с намерением приобрести Агаларова в зимнее трансферное окно. Он в "Уфе", все в порядке", — приводит слова Газизова "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 21-летний Агаларов провел за "Уфу" 16 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. В настоящее время он является лидером в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.

Не пропустите: Агент Бакаева рассказал о ходе переговоров со "Спартаком" по новому контракту. | http://soccernews.ru