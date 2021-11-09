Газизов отреагировал на информацию о возможном переходе Агаларова в "Динамо"
Фото: инстаграм Гамида Агаларова/Автор неизвестен
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов опроверг информации о предстоящем переходе нападающего Гамида Агаларова в московское "Динамо".
"Динамо" к нам не обращалось с намерением приобрести Агаларова в зимнее трансферное окно. Он в "Уфе", все в порядке", — приводит слова Газизова "Спорт-Экспресс".
В нынешнем сезоне 21-летний Агаларов провел за "Уфу" 16 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. В настоящее время он является лидером в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.
Не пропустите: Агент Бакаева рассказал о ходе переговоров со "Спартаком" по новому контракту. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 ноября
-
Маунт опубликовал забавное видео после удаления зубов
-
Влахович не собирается переходить в "Арсенал"
-
Кессье назвал "Милану" свои зарплатные требования
-
Карвахаль отреагировал на назначение Хави на пост главного тренера "Барселоны"
-
Оздоев в третий раз стал отцом
-
Конте высказался о своей огромной зарплате в "Тоттенхэме"
-
1
Левандовски ярко высказался о "Золотом мяче"
-
Бекхэм показал отличную форму при создании арт-объекта (видео)
-
Газизов отреагировал на информацию о возможном переходе Агаларова в "Динамо"
-
Хавбек "Локомотива" может перейти в "Галатасарай"
-
"Барселона" предлагает Дембеле новую схему заплаты
-
Киевское "Динамо" не договорилось по трансферу Вильи
-
Жиго интересуются во Франции и Германии
-
Сульшер удивил руководство "Манчестер Юнайтед" своим решением на время паузы на матчи сборных
-
Орлов рассказал о несостоявшихся переходах Фалькао и Моутинью в "Зенит"
-
Хави уволил двух тренеров "Барселоны"
-
"Динамо" близко к покупке лучшего бомбардира РПЛ
-
Защитник "Спартака" Рассказов вновь стал отцом (фото)
-
В "Аталанте" высказались о возможном уходе Миранчука