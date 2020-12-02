Газизов отреагировал на информацию о возможном уходе из "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов не подтвердил информацию о том, что в ближайшее время он может покинуть московский клуб.

"Не понимаю, о чем речь. Я продолжаю работать в "Спартаке", - приводит слова Газизова "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что Газизов не смог договориться с владельцем клуба Леонидом Федуном о деталях дальнейшего сотрудничества.

Напомним, что руководство "Спартака" осталось недовольно работой клуба на трансферном рынке во время летне-осеннего трансферного окна. В связи с этим в клуб вернулся Дмитрий Попов на должность спортивного директора. Данное обстоятельство очень возмутило Газизова.

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