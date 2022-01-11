Газизов отреагировал на информацию о возможной продаже Агаларова в "Локомотив"

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Газизов отреагировал на информацию о возможной продаже Агаларова в "Локомотив"

Фото: инстаграм Гамида Агаларова/Автор неизвестен

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что нападающий команды Гамид Агаларов может перейти в московский "Локомотив".

"В "Уфу" по поводу Агаларова из "Локомотива" никто не обращался", — приводит слова Газизова Sport24.

21-летний Агаларов в настоящее время является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. На счету форварда 13 голов в 18 матчах. Его контракт с уфимцами действует до 31 декабря 2022 года.

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