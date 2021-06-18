Газизов отреагировал на информацию о выплатах "Уфы" за участие Зинченко в Евро-2016

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов ответил на обвинения в покупке места в составе сборной Украины для Александра Зинченко во время Евро-2016.

"У кого-то обострение, видимо. Не хочу никого обижать, но это просто бред. Клиника", - сказал Газизов.

Журналист Андрей Сенькив утверждает, что тренерский штаб украинской сборной получал по 1 тысяче долларов за каждую игровую минуту Зинченко на Евро-2016.

Деньги якобы платила "Уфа", которая была заинтересована в продаже футболиста в "Манчестер Сити". Чтобы получить рабочую визу в Англии, игроку нужно определенное количество матчей за национальную команду.

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