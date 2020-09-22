Газизов отреагировал на новость о том, что Бакаев может уйти в "Динамо"

Теги спартак москвашамиль газизовзелимхан бакаев

Газизов отреагировал на новость о том, что Бакаев может уйти в "Динамо"

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался по поводу информации о том, что агенты хавбека Зелимхана Бакаева предложили услуги футболиста московскому "Динамо". Об этом сообщает Sport24.

"Бакаева предложили "Динамо"? Я даже не буду это комментировать. Можно ли сказать, что вмешиваются агенты? Не могу ничего сказать. Только скажу, что это все слухи", - заявил функционер.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист может продолжить карьеру в другом клубе, так как недоволен своим контрактом с "красно-белыми".

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