Газизов отреагировал на переход Кокорина в "Фиорентину"
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов дал комментарии касательно продажи форварда "красно-белых" Александра Кокорина в "Фиорентину".
"Как пройдёт медобследование, тогда и можно будет развёрнуто говорить и поздравлять. "Спартак", конечно, может объявлять, но ещё один момент остался. Мы все люди суеверные, зачем бежать вперёд", - цитирует Газизова "Р-Спорт".
Напомним, что сейчас Кокорин занимается оформлением рабочей визы, а его медосмотр запланирован на 25 января.
29-летний форвард перешёл в "Спартак" в августе прошлого года, сыграл 10 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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