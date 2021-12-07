Газизов отреагировал на решение суда по его тяжбе со "Спартаком"

Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал решение Верховного суда Башкирии, который отклонил его иск к московскому клубу с требованием выплатить ему компенсацию за увольнение в размере 399 миллионов рублей.

"Конечно, буду обжаловать в кассационном суде, я неудовлетворен решением. То, что суд счел, что этого достаточно, — удивительное решение. Я не присутствовал, какой смысл, там есть мои представители. В ближайшее время буду подавать в кассационный суд, там времени мало", — приводит слова Газизова ТАСС.

Напомним, что Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Увольнение специалиста произошло по инициативе руководства московского клуба. Газизов получил неустойку в размере 100 миллионов рублей. В день увольнения Газизов подписал с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном дополнительное соглашение к трудовому договору о компенсации на сумму 399,2 млн рублей. Через некоторое время Федун заявил, что при подписании документа он был введен в заблуждение. В связи с этим клуб отказался платить компенсацию.

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