Газизов отреагировал на решение суда по разбирательству со "Спартаком"
Фото твиттер "Уфы"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию, что он проиграл "Спартаку" в суде.
Сообщалось, что функционер не смог восстановиться на работе в московском клубе, а также не добился выплаты ему выходного пособия за увольнение.
"Давайте дождёмся резолютивной части. Там всё будет ясно", - сказал Газизов.
Он занимал пост гендиректора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. Впоследствии менеджер вернулся в "Уфу".
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