Газизов отреагировал на решение суда по разбирательству со "Спартаком"

Фото твиттер "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию, что он проиграл "Спартаку" в суде.

Сообщалось, что функционер не смог восстановиться на работе в московском клубе, а также не добился выплаты ему выходного пособия за увольнение.

"Давайте дождёмся резолютивной части. Там всё будет ясно", - сказал Газизов.

Он занимал пост гендиректора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. Впоследствии менеджер вернулся в "Уфу".

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