Газизов отреагировал на слитое письмо супруги Федуна Заремы

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Газизов отреагировал на слитое письмо супруги Федуна Заремы Фото: инстаграм "Уфы"

Экс-генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказался об опубликованном в сети письме с устройства Заремы Салиховой, жены владельца "красно-белых" Леонида Федуна.

"Я не хочу отвечать "Спартаку". Может показаться, что как будто я участвую в какой-то истории. Мне некого обсуждать. Если ко мне есть какие-то претензии, пусть выскажут их мне лично, от первого лица. А вот эти переписки комментировать - это несерьезно. Каждый чих комментировать - неправильно и нехорошо. Если кто-то официально что-то сказал - другое дело.

Высказывал ли мне кто-то лично претензии? А какие могут быть претензии? Я нормально ушел без конфликтов", - приводит слова Газизова Sport24.

Напомним, что Газизов работал в "Спартаке" с лета по декабрь 2020 года.

Читайте также: Появился текст письма с критикой работы Газизова в "Спартаке". Возможно, его писала Зарема. | http://soccernews.ru
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