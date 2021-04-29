Газизов отреагировал на слитое письмо супруги Федуна Заремы

Фото: инстаграм "Уфы"

Экс-генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказался об опубликованном в сети письме с устройства Заремы Салиховой, жены владельца "красно-белых" Леонида Федуна.

"Я не хочу отвечать "Спартаку". Может показаться, что как будто я участвую в какой-то истории. Мне некого обсуждать. Если ко мне есть какие-то претензии, пусть выскажут их мне лично, от первого лица. А вот эти переписки комментировать - это несерьезно. Каждый чих комментировать - неправильно и нехорошо. Если кто-то официально что-то сказал - другое дело.

Высказывал ли мне кто-то лично претензии? А какие могут быть претензии? Я нормально ушел без конфликтов", - приводит слова Газизова Sport24.

Напомним, что Газизов работал в "Спартаке" с лета по декабрь 2020 года.

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