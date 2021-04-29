Газизов отреагировал на слитое письмо супруги Федуна Заремы
Фото: инстаграм "Уфы"
Экс-генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказался об опубликованном в сети письме с устройства Заремы Салиховой, жены владельца "красно-белых" Леонида Федуна.
"Я не хочу отвечать "Спартаку". Может показаться, что как будто я участвую в какой-то истории. Мне некого обсуждать. Если ко мне есть какие-то претензии, пусть выскажут их мне лично, от первого лица. А вот эти переписки комментировать - это несерьезно. Каждый чих комментировать - неправильно и нехорошо. Если кто-то официально что-то сказал - другое дело.
Высказывал ли мне кто-то лично претензии? А какие могут быть претензии? Я нормально ушел без конфликтов", - приводит слова Газизова Sport24.
Напомним, что Газизов работал в "Спартаке" с лета по декабрь 2020 года.
Читайте также: Появился текст письма с критикой работы Газизова в "Спартаке". Возможно, его писала Зарема. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Отец Месси сказал Лапорте, что нужно сделать "Барсе" для сохранения аргентинца
-
Суарес считает, что переход в другой клуб повредит Месси
-
"Барселона" собирается вдвое уменьшить зарплату Месси
-
Сеск Фабрегас похвалил Головина
-
Появился текст письма с критикой работы Газизова в "Спартаке". Возможно, его писала Зарема
Лента новостей
-
"Крылья Советов" высказались о возможном приходе Гинера и Бабаева
-
Клубы Суперлиги ничего не должны банку JP Morgan за выход из турнира
-
2
"Барселона" сенсационно проиграла "Гранаде" и упустила шанс возглавить Ла Лигу
-
В "Торино" высказались об интересе к Фомину
-
Футболисты "Реала" получили 51 травму в текущем сезоне
-
Отец Месси сказал Лапорте, что нужно сделать "Барсе" для сохранения аргентинца
-
Агент Фомина прокомментировал информацию об интересе "Торино" к футболисту
-
Брат Месси хочет посетить финал Кубка России
-
Ловрен сравнил "Ладу" и "Ламборгини"
-
Газизов отреагировал на слитое письмо супруги Федуна Заремы
-
Суарес считает, что переход в другой клуб повредит Месси
-
Александр Головин сравнил Фабрегаса с Дзюбой
-
Бывший футболист "Реала" и сборной Германии получил условный срок за распространение детской порнографии
-
Робин Госенс может переехать в АПЛ
-
Финал Кубка Италии пройдет со зрителями
-
Названо условие при котором "Ювентус" продаст Дибалу
-
1
"Барселона" собирается вдвое уменьшить зарплату Месси
-
Бывший футболист "Спартака" Ананидзе перешел в "Динамо" Тбилиси
-
Сеск Фабрегас похвалил Головина
-
Игнашевич может стать старшим тренером молодежной сборной России