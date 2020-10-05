Газизов отреагировал на слова Медведева о тренировках "нырков" игроками "Спартака"

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Газизов отреагировал на слова Медведева о тренировках "нырков" игроками "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказался по поводу слов гендиректора "Зенита" Александра Медведева, заявившего, что игроки "красно-белых" "тренируют "нырки" в штрафной".

"Что касается реакции Медведева на слова Тедеско о падениях Ловрена, то я в нашем тренере не сомневаюсь.

Слова Кутепова о его ситуации в "Спартаке"? Не хотел бы комментировать. Знаю, что Илья - большой профессионал", - цитирует Газизова "Чемпионат".

"Спартак" с 21 баллами занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ.

А еще: "Спартак" ведёт переговоры о трансфере защитника "Уотфорда" | http://soccernews.ru
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