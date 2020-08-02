Газизов отреагировал на слова Юрана

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов не оставил без внимания высказывания экс-тренера "Химок" Сергея Юрана.

Напомним, что ранее Юран заявил, что в новом сезоне "Уфа" и "Химки" будут сдавать матчи "Спартаку".

"Пусть РФС с этим разбирается. Если я буду реагировать на такие вещи, я перестану работать", - сказал Газизов.

Ранее Юран говорил, что его уволили из "Химок" по указанию Газизова.

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