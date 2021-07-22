Газизов отреагировал на слухи об интересе "Зенита" к Беленову

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Газизов отреагировал на слухи об интересе "Зенита" к Беленову

Фото твиттер "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не подтвердил, что питерский "Зенит" хочет заполучить вратаря Александра Беленова.

"Переход Беленова в "Зенит"? Всегда интересуются такими футболистами, как Беленов. Но мы никаких предложений не получали. Если получим, то будем смотреть", - сказал Газизов.

Ранее "Зенит" потерял голкипера Андрея Лунева, который ушёл в леверкузенский "Байер" на правах свободного агента.

В прошлом сезоне 34-летний Беленов сыграл за "Уфу" 32 матча и пропустил 44 гола. Его рыночная стоимость - 1,2 миллиона евро.

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