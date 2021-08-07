Газизов отреагировал на спартаковский конфликт Заремы и Попова

Фото инстаграм "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о своём отношении к телеграм-разборкам бывшего спортивного директора "Спартака" Дмитрия Попова и Заремой Салиховой, гражданской жены владельца московского клуба Леонида Федуна.

"Не хочу участвовать в этом всём. Без комментариев, как говорится. Но могу сказать точно, что я уважаю "Спартак" и болельщиков команды. Свою работу я делал честно", - сказал Газизов.

Напомним, что Попов уже показал, как Зарема предлагала избавиться от Виктора Мозеса и нелицеприятно высказывалась в адрес Доменико Тедеско.

Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года.

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