Газизов отреагировал на спартаковский конфликт Заремы и Попова
Фото инстаграм "Уфы"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о своём отношении к телеграм-разборкам бывшего спортивного директора "Спартака" Дмитрия Попова и Заремой Салиховой, гражданской жены владельца московского клуба Леонида Федуна.
"Не хочу участвовать в этом всём. Без комментариев, как говорится. Но могу сказать точно, что я уважаю "Спартак" и болельщиков команды. Свою работу я делал честно", - сказал Газизов.
Напомним, что Попов уже показал, как Зарема предлагала избавиться от Виктора Мозеса и нелицеприятно высказывалась в адрес Доменико Тедеско.
Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года.
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