Газизов отреагировал на высказывания Заремы
Фото твиттер Газета.ру
Экс-генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов отреагировал на слова Заремы Салиховой.
"Что сделать, если так люди ведут себя? Есть ли возможность, что подам иск о защите чести? Не хотелось бросаться громкими словами. До этого тоже были моменты, которые нужно разобрать. И Леонид Арнольдович тоже высказался кое о чем…
Нужно смотреть, это комитет по этике РФС должен рассматривать. Они следят за российским футболом. Я стараюсь на это не обращать внимания, честно признаюсь, но это тяжеловато", - приводит слова Газизова "Р-Спорт".
Читайте также: Зарема: "Смешно слышать, что "Спартак" был на первом месте в РПЛ благодаря Газизову". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Зарема: "Газизов взял Кокорину массажиста-вредителя"
-
"Ньюкасл" ведет переговоры по трансферу форварда "Арсенала"
-
Калиниченко высказался о первой игре "Спартака" под руководством Ваноли
-
Официально: Влахович - игрок "Ювентуса"
-
Директор "Барселоны" заблокировал трансфер Стерлинга
-
Евро-2022 по футзалу: Казахстан разгромил Италию, Словения уступила Финляндии
-
Газизов отреагировал на высказывания Заремы
-
"Тоттенхэм" хочет арендовать хавбека "Ювентуса"
-
Крал назвал футболистов "Спартака", которые могли бы заиграть в АПЛ
-
"Ливерпуль" готов рассмотреть предложения по двум своим футболистам
-
Алекс Крал высказался о возможном возвращении в "Спартак"
-
Бензема выплатил компенсацию в рамках дела о шантаже Вальбуэна
-
ПСЖ пытается переманить Рэшфорда
-
Ваноли прокомментировал ничью со "Слованом" в своём дебютном матче во главе "Спартака"
-
Защитник "Манчестер Сити" Уокер получил дисквалификацию от УЕФА
-
"Динамо" потерпело поражение от софийского ЦСКА в товарищеском матче
-
Вингер "Локомотива" Камано может вернуться во Францию
-
ПСЖ теряет интерес к Усману Дембеле
-
1
Фанаты "Рубина" присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID
-
"Валенсия" взяла в аренду скандального воспитанника "Барселоны"