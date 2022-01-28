Газизов отреагировал на высказывания Заремы

Фото твиттер Газета.ру

Экс-генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов отреагировал на слова Заремы Салиховой.

"Что сделать, если так люди ведут себя? Есть ли возможность, что подам иск о защите чести? Не хотелось бросаться громкими словами. До этого тоже были моменты, которые нужно разобрать. И Леонид Арнольдович тоже высказался кое о чем…

Нужно смотреть, это комитет по этике РФС должен рассматривать. Они следят за российским футболом. Я стараюсь на это не обращать внимания, честно признаюсь, но это тяжеловато", - приводит слова Газизова "Р-Спорт".

Читайте также: Зарема: "Смешно слышать, что "Спартак" был на первом месте в РПЛ благодаря Газизову". | http://soccernews.ru