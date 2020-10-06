Газизов отрицает превышение квоты на посещение болельщиками матча "Спартак" - "Зенит"
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов дал комментарий по поводу обвинений в адрес клуба о продаже билетов сверх квоты на матч 10-го тура РПЛ против "Зенита" (1:1).
"Почему посещаемость матча вызвала интерес у властей? Давно не видели футбольные матчи. У меня беспокойств нет по этому поводу", - цитирует Газизова "Р-Спорт".
Напомним, что "Спартаку" грозят штрафные санкции от РФС, если превышение квоты на "Открытие Арене" будет доказано.
По официальным данным, дерби двух столиц посетили 17 150 зрителей.
Не пропустите: РПЛ сделала заявление о ситуации с посещаемостью матча "Спартак" - "Зенит". | http://soccernews.ru
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