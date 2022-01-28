Газизов ответил на обвинения Заремы

Теги уфаспартак москвашамиль газизовзарема салихова

Газизов ответил на обвинения Заремы

Фото "Спорт-Экспресс"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на шквал критики в свой адрес со стороны Заремы Салиховой, гражданской жены владельца "Спартака" Леонида Федуна.

"Мы давно находимся не на кухне, а в правовом поле. Есть факты, события - а остальное не работает. Эти набросы для кого? Мне бы не хотелось опускаться до этого. Мне это не нужно.

Факты с Кокориным и Соболевым? Если есть факты, пусть предоставит это в суде. Ничего нет. Если бы было что-то, то это рассматривал бы суд. Давно бы уже всё принесли, наказали и меня бы посадили. Мне нет смысла переживать. Мы находимся в правовом поле. Оно и решит, кто прав и виноват", - сказал Газизов.

Напомним, что менеджер работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Впоследствии он вернулся в "Уфу". Сейчас между сторонами идёт судебный процесс.

Не пропустите: Газизов ответил юристу "Спартака" по поводу расписки, взятой со стола Федуна. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Лацио" не теряет надежд подписать Миранчука

"Лацио" не теряет надежд подписать Миранчука

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов