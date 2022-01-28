Газизов ответил на обвинения Заремы

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на шквал критики в свой адрес со стороны Заремы Салиховой, гражданской жены владельца "Спартака" Леонида Федуна.

"Мы давно находимся не на кухне, а в правовом поле. Есть факты, события - а остальное не работает. Эти набросы для кого? Мне бы не хотелось опускаться до этого. Мне это не нужно.

Факты с Кокориным и Соболевым? Если есть факты, пусть предоставит это в суде. Ничего нет. Если бы было что-то, то это рассматривал бы суд. Давно бы уже всё принесли, наказали и меня бы посадили. Мне нет смысла переживать. Мы находимся в правовом поле. Оно и решит, кто прав и виноват", - сказал Газизов.

Напомним, что менеджер работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Впоследствии он вернулся в "Уфу". Сейчас между сторонами идёт судебный процесс.

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