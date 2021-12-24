Газизов ответил на слова Федуна

Фото: инстаграм "Уфы"/Автор неизвестен

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичный пост в московском "Спартаке", ответил на заявление владельца красно-белых Леонида Федуна о том, что клуб оставляет за собой право "обратиться в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина и Урунова".

"Наконец-то Леонид Федун ведет со мной диалог после увольнения. Правда, жалко, что через СМИ.

То, что "Спартак" хочет провести любые проверки – это их право. Мне скрывать нечего", – сказал Газизов.

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